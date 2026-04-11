ورود یک واحد نظامی پاکستان به عربستان سعودی در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان دو کشور وزارت دفاع عربستان سعودی از ورود یک واحد نظامی پاکستانی متشکل از جنگنده‌ها و نیروهای عملیاتی در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان دو کشور به پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع عربستان سعودی با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که یک واحد نظامی ارتش پاکستان، متشکل از جنگنده‌ها، تجهیزات پشتیبانی، تیم‌های فنی و نیروهای عملیاتی در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان دو کشور وارد پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز شده است.

در این اطلاعیه تصریح شده که این واحد نظامی از پاکستان در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان ریاض و اسلام‌آباد وارد پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز در شرق عربستان شده است.

در این بیانیه آمده است که این واحد شامل جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان، عناصر پشتیبانی، تیم‌های فنی و نیروهای عملیاتی است.

همچنین تاکید شده که هدف از این اقدام، تقویت هماهنگی نظامی میان دو کشور و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی است و انتظار می‌رود این همکاری به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.