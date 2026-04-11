ورود یک واحد نظامی پاکستان به عربستان سعودی در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان دو کشور

Mehmet Nuri Uçar
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع عربستان سعودی با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که یک واحد نظامی ارتش پاکستان، متشکل از جنگندهها، تجهیزات پشتیبانی، تیمهای فنی و نیروهای عملیاتی در چارچوب توافق دفاعی راهبردی میان دو کشور وارد پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز شده است.
همچنین تاکید شده که هدف از این اقدام، تقویت هماهنگی نظامی میان دو کشور و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی است و انتظار میرود این همکاری به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی کمک کند.