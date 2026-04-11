ورود معاون رئیس‌جمهور آمریکا به اسلام‌آباد؛ آغاز مأموریت دیپلماتیک «ونس» برای مذاکره با ایران معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در رأس هیئتی بلندپایه شامل جرد کوشنر و استیو ویتکاف، برای آغاز مذاکرات سرنوشت‌ساز با هیئت ایرانی وارد اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و هیئت همراه وی، برای شرکت در دور نهایی مذاکرات با ایران، وارد فرودگاه نظامی «نورخان» در نزدیکی اسلام‌آباد شدند.



یک مقام دولتی پاکستان در گفتگو با خبرنگار آنادولو تأیید کرد که سه فروند هواپیمای حامل معاون رئیس‌جمهور و اعضای ارشد تیم دیپلماتیک واشینگتن بر زمین نشسته‌اند.

تیم ویژه ترامپ در پاکستان در این سفر، چهره‌های کلیدی دولت ترامپ از جمله استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، معاون رئیس‌جمهور را همراهی می‌کنند.



حضور این افراد نشان‌دهنده اهمیت ویژه این دور از مذاکرات برای کاخ سفید است. لازم به ذکر است که این اولین سفر یک معاون رئیس‌جمهور آمریکا به پاکستان از سال 2011 تاکنون محسوب می‌شود.

پیش از این، هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، شامگاه گذشته وارد اسلام‌آباد شده بود تا آمادگی خود را برای گفتگوهای مستقیم یا غیرمستقیم اعلام کند.

چشم‌انداز آتش‌بس15 روزه این نشست دیپلماتیک پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در 8 آوریل با برقراری یک آتش‌بس موقت دو هفته‌ای موافقت کرد. کشورهای ترکیه، پاکستان و مصر تلاش‌های گسترده‌ای را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف و فراهم کردن بستر این گفتگوها انجام داده‌اند.

در حالی که امیدها برای کاهش تنش میان تهران و واشینگتن افزایش یافته است، اسرائیل همچنان بر خروج موضوع لبنان از این توافق تأکید داشته و حملات خود به جنوب لبنان را با شدت ادامه می‌دهد.

