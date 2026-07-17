Mertkan Oruç
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای ارائه شده توسط اداره کل امور دریایی وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، تعداد کشتیهای کروز که در بنادر کشور پهلو میگیرند در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر این اساس تعداد مسافران در شش ماه اول امسال از 750 هزار نفر فراتر رفته است.
در حالی که تعداد مسافران کروز ورودی به کشور در دورههای ژانویه تا ژوئن سالهای 2020 و 2021، زمانی که همهگیری کووید-19 ادامه داشت، کاهش یافت، این تعداد به سرعت در ژانویه تا ژوئن 2022 بهبود یافت و به 255 هزار و 817 نفر رسید.
تعداد مسافران کشتیهای کروز در شش ماه اول سال 2023 به 482 هزار و 925 نفر و در سال 2024 به 574 هزار و 509 نفر افزایش یافت.
تعداد مسافران که در دوره ژانویه تا ژوئن سال گذشته به 732 هزار و 302 نفر رسیده بود، در شش ماه اول امسال به 756 هزار و 455 نفر رسید. بر این اساس تعداد مسافرانی که با کشتیهای کروز به بنادر ترکیه میآیند، در مقایسه با نیمه اول سال، در پنج سال گذشته تقریباً سه برابر شده است.
تعداد مسافران شش ماه اول امسال نیز رکورد جدیدی را به عنوان بالاترین تعداد در شانزده سال گذشته که دادههای آن در دسترس بوده است، ثبت کرد.
- بیشترین کشتیها به کوشآداسی میآیند
تعداد کشتیهایی که در شش ماه اول امسال در بنادر ترکیه پهلو گرفتهاند 488 کشتی بوده است که اداره بندر کوشآداسی بیشترین بازدید را داشته است.
204 کشتی کروز به کوشآداسی، یکی از مراکز مهم گردشگری کشور، وارد شدهاند و پس از آن استانبول با 93 کشتی قرار دارد.
بدروم با 36 کشتی، چشمه با 27 کشتی و مارماریس با 20 کشتی دیگر بنادر این فهرست بودهاند.