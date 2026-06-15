وبا در نیجریه جان 5 نفر را گرفت

15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
آبوجا/ خبرگزاری آنادولو
مقامات ایالت پلاتو در نیجریه اعلام کردند که در پی شیوع وبا در این ایالت، 5 نفر جان باختهاند.
نیکولاس باملونگ، کمیسر بهداشت ایالت پلاتو، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که 53 مورد مشکوک به وبا شناسایی شده که نتایج آزمایشگاهی ابتلای 11 نفر را تأیید کرده است.
وی با اشاره به مرگ 5 نفر بر اثر این بیماری، افزود که دولت ایالتی برای مهار شیوع و جلوگیری از گسترش بیشتر آن، اقدامات نظارتی، مدیریت موارد ابتلا و برنامههای آگاهیبخشی عمومی را تشدید کرده است.
به گفته باملونگ، مقامات محلی همچنین تجهیزات و اقلام اضطراری از جمله کیتهای تشخیص سریع و درمانهای اولیه پزشکی را برای مقابله با این بیماری تأمین کردهاند.