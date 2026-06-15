مقامات بهداشتی نیجریه اعلام کردند در پی ادامه شیوع بیماری وبا در ایالت پلاتو، 5 نفر جان باخته و 11 مورد ابتلا نیز به‌طور رسمی تأیید شده است.

وبا در نیجریه جان 5 نفر را گرفت مقامات بهداشتی نیجریه اعلام کردند در پی ادامه شیوع بیماری وبا در ایالت پلاتو، 5 نفر جان باخته و 11 مورد ابتلا نیز به‌طور رسمی تأیید شده است.

آبوجا/ خبرگزاری آنادولو

مقامات ایالت پلاتو در نیجریه اعلام کردند که در پی شیوع وبا در این ایالت، 5 نفر جان باخته‌اند.

نیکولاس باملونگ، کمیسر بهداشت ایالت پلاتو، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که 53 مورد مشکوک به وبا شناسایی شده که نتایج آزمایشگاهی ابتلای 11 نفر را تأیید کرده است.

وی با اشاره به مرگ 5 نفر بر اثر این بیماری، افزود که دولت ایالتی برای مهار شیوع و جلوگیری از گسترش بیشتر آن، اقدامات نظارتی، مدیریت موارد ابتلا و برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی را تشدید کرده است.

به گفته باملونگ، مقامات محلی همچنین تجهیزات و اقلام اضطراری از جمله کیت‌های تشخیص سریع و درمان‌های اولیه پزشکی را برای مقابله با این بیماری تأمین کرده‌اند.