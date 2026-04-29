واکنش چین به رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین

29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
پکن/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جبهه جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که یگانهای دریایی این فرماندهی بهصورت معمول در حال انجام ماموریتهای گشتزنی در اطراف دریای چین جنوبی هستند. این اقدام همزمان با برگزاری رزمایش نظامی گسترده میان ایالات متحده و فیلیپین صورت گرفته است که پکن آن را عاملی برای بیثباتی میداند.
در بیانیه مذکور ادعا شده است که فیلیپین با سازماندهی گشتهای مشترک با کشورهای خارج از منطقه، به دنبال ایجاد تنش در دریای چین جنوبی بوده و این اقدامات به صلح و ثبات منطقه آسیب جدی وارد میکند. پکن همچنین تاکید کرد که نیروهای تحت امر این فرماندهی با قاطعیت از تمامیت ارضی چین و حقوق و منافع دریایی این کشور دفاع کرده و برای حفظ امنیت منطقه تلاش خواهند کرد.
این گشتزنی همزمان با رزمایش نظامی مشترک آمریکا و فیلیپین با عنوان «Balikatan» انجام میشود. این تمرینات نظامی از 20 آوریل تا 8 مه با مشارکت حدود 17000 نیروی نظامی از آمریکا، فیلیپین، استرالیا، نیوزیلند، فرانسه، کانادا و ژاپن در مناطق شمالی و غربی فیلیپین در حال برگزاری است.