واکنش وزارت خارجه ترکیه به حملات اسرائیل به غزه علیرغم توافق

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای، حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه علیرغم توافق را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: حمله اسرائیل به غزه، که به کشته شدن بیش از 30 غیرنظامی و هدف قرار گرفتن مراکز درمانی انجامید و بلافاصله پس از توافق بر سر نقشه راه اجرای طرح صلح غزه صورت گرفت، بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو ارادهای برای صلح با فلسطینیان ندارد.
وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه تصریح کرد: تنها هدف نتانیاهو دور کردن فلسطینیان از سرزمین مادریشان و جلوگیری از برقراری صلح و ثبات در منطقه است. نتانیاهو در این مسیر، از برداشتن گامهایی که تعادل شکننده منطقه را بر هم بزند و تلاشهای کشورهای میانجی، بهویژه آمریکا، را تضعیف کند، ابایی ندارد.
در ادامه این بیانیه تاکید شد که در برابر رویکرد توسعهطلبانه و نظامیگرایانه نتانیاهو برای تبدیل سراسر خاورمیانه به صحنه درگیری، جامعه جهانی باید موضعی قاطعتر، منسجمتر و موثرتر اتخاذ کند.
وزارت خارجه ترکیه همچنین از تمامی کشورهایی که از برقراری صلح و رفاه در فلسطین و منطقه حمایت میکنند، خواست با احساس مسئولیت مشترک، از حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی دفاع کنند.