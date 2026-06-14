رئیس مجلس ایران امروز در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت تصریح کرد که این حمله بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.

واکنش قالیباف به حمله اسرائیل به بیروت: آمریکا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد رئیس مجلس ایران امروز در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت تصریح کرد که این حمله بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز (۲۴ خرداد) در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، پایتخت لبنان، طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید.»

رئیس مجلس ایران در این پیام افزود: «بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»

بر اساس گزارش خبرنگار «آنادولو» از بیروت، جنگنده‌های اسرائیل امروز بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی، منطقه ضاحیه را بمباران کردند که طی آن، چندین نفر کشته و زخمی شدند.

این حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت به‌رغم آتش‌بس صورت می‌گیرد.