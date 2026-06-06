واکنش فدراسیون فوتبال ایران به عدم صدور ویزای آمریکا برای برخی اعضای تیم ملی

Narges Rezaie
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فدراسیون فوتبال ایران در پی صادر نشدن ویزای آمریکا برای چند تن از مسئولان و همراهان تیم ملی فوتبال این کشور بیانیهای صادر و اعلام کرد: «میزبان با رفتار تبعیضآمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض آمیز و نابرابر را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن.»
در این بیانیه آمده است: «در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال، دولت آمریکا در ادامه اقدامات کینه توزانه خود علیه تیم ملی کشور عزیزمان در تصمیمی غیرورزشی و البته کاملا سیاسی از صدور ویزای ارکان مهم مدیریتی و اداری تیم ملی فوتبال ایران خودداری کرد؛ تصمیمی که مغایر با قوانین بینالمللی ورزشی است. این موضوع قطعا توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هماکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.»
در ادامه بیانیه فوق تصریح شده است که دولت آمریکا در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابتهای جام جهانی در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.