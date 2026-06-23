واکنش سناتور آمریکایی به اظهارات وزیر اسرائیلی درباره لبنان

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

برنی سندرز، سناتور آمریکایی در حساب کاربری شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، به اظهارات وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتامار بن گویر که گفته بود «بگذارید لبنان بسوزد» اشاره کرد.

سندرز نوشت که چنین اظهاراتی «اظهارات معمولی» مورد انتظار از یک عضو کابینه یک کشور نیست.

او افزود: اظهارات بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، اظهارات یک جنایتکار جنگی است.

سناتور سندرز تأکید کرد که دولت اسرائیل، که او آن را «نژادپرست و افراطی» توصیف کرد، لیاقت «حمایت ایالات متحده» را ندارد.