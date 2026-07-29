29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیهای، حملات شبهنظامیان همسو با ایران از خاک عراق به این کشور را نقض آشکار حقوق بینالملل توصیف کرد.
بر اساس این بیانیه، این حملات در شرایطی صورت گرفته که ریاض برای کاهش تنشها، حفظ امنیت و ثبات منطقه تلاش میکند.
وزارت خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که شبهنظامیان همسو با ایران «مسیر تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیده، حقوق بینالملل را نقض کرده و اصول حسن همجواری و برادری اسلامی را نادیده گرفتهاند».
این موضعگیری در پی آن صورت گرفت که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) از حملات هوایی مشترک نیروهای آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای همسو با ایران در شرق عراق خبر داد.
متعاقب این حملات، وقوع انفجارهایی در استانهای بصره و واسط در جنوب بغداد گزارش شد.
پیش از این نیز وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور چندین پهپاد پرتابشده از خاک عراق را که قصد حمله به تأسیسات نفتی در منطقه شرقی و ریاض را داشتند، رهگیری و منهدم کردهاند.