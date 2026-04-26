واکنش رهبران اروپا و ناتو به حمله مسلحانه در مراسم کاخ سفید در پی حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید، مقامات ارشد اتحادیه اروپا و دبیرکل ناتو با محکوم کردن این حادثه، بر مخالفت با خشونت سیاسی و حمایت از ایالات متحده تاکید کردند.

بروکسل/خبرگزاری آنادولو

در پی حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید در آمریکا، رهبران اتحادیه اروپا و دبیرکل ناتو با انتشار پیام‌هایی این حادثه را محکوم کردند.

مارک روته، دبیرکل ناتو در پیامی نوشت: این حمله، حمله‌ای به جوامع آزاد و باز است و ناتو در کنار دموکراسی و ایالات متحده ایستاده است.

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز در پیامی این رویداد را عمیقا تکان‌دهنده توصیف کرد و نوشت: تخلیه سریع حاضران توسط نیروهای امنیتی قابل تقدیر است و خشونت سیاسی جایی در زندگی عمومی ندارد.

اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، نیز تاکید کرد که خشونت در سیاست جایی ندارد و از پلیس و امدادگران به خاطر اقدام سریعشان قدردانی کرد.

همچنین کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی با اشاره به اینکه یک مراسم مرتبط با آزادی رسانه نباید به صحنه ترس تبدیل شود، برای مامور زخمی سرویس مخفی آرزوی بهبودی کرد.