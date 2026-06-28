وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای حملات هوایی ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

واکنش تهران به حملات هوایی آمریکا به تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای حملات هوایی ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای حملات هوایی ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز یکشنبه (۷ تیر ماه ۱۴۰۵) به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه فوق، این حملات را «نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵» دانست و تاکید کرد: «این حملات نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید می‌کند.»

از سوی دیگر، در پی حملات شبانه‌روز گذشته ارتش آمریکا به چندین تاسیسات در جزایر ایران، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای از پاسخ قاطع نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه به حملات آمریکا خبر داد و تاکید کرد: «من‌بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه‌ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خرد کننده خواهد داشت. دشمن بداند نقض آتش‌بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام‌آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.»