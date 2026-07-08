واکنش تهران به حملات آمریکا به نقاطی در سواحل جنوبی ایران: نقض تفاهم خاتمه جنگ است

Narges Rezaie
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حملات آمریکا به بخشهایی از خاک ایران، در بیانیهای با اعلام اینکه ارتش ایالات متحده در ساعات اولیه بامداد امروز چهارشنبه (۱۷ تیر ۱۴۰۵) «با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد»، این حملات را نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیاتهای نظامی دانست.
در این بیانیه تصریح شده است: «تکرار حملات غیرقانونی علیه ایران، در کنار تصمیم دیشب خزانهداری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، که دولت آمریکا طبق بند ۱۰ یادداشت تفاهم به آن متعهد شده است، نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز و نیز تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بخشهای مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را فاقد اثر ساخته است. مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا است.»
در ادامه بیانیه فوق آمده است: «وزارت امور خارجه ایران همچنین موکدا تعهد حقوقی بینالمللی همه دولتها، بهویژه کشورهای همسایه واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس، را برای ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان میکند و تاکید مینماید که هرگونه همکاری در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران به منزله همدستی و مشارکت در جنایت است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وزارت امور خارجه ایران، حملات تجاوزکارانه و پیمانشکنیهای مکرر آمریکا را شدیدا محکوم میکند و با یادآوری مسئولیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، تاکید مینماید که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها نشان دادهاند در دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، درنگ نکرده و منشا و مبدا تجاوز را نیز مورد هدف قرار خواهند داد.»
گفتنی است، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) صبح امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در خاک ایران مورد حمله قرار دادهاند.
همچنین، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا روز گذشته اعلام کرد معافیتی که در ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) اعلام شد و به ایران اجازه میداد تا ۲۱ اوت ( ۳۰ مرداد) نفت خام و محصولات نفتی خود را به فروش برساند، لغو کرده است.