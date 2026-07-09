واکنش تهران به حملات آمریکا به جنوب و شرق ایران: نقض تفاهم خاتمه جنگ است

Narges Rezaie
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که حملات آمریکا در بامداد امروز پنجشنبه (۱۸ تیر) به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوب و نیز دو پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد که بدون تردید جنایت جنگی فاحش محسوب میشود، را به شدیدترین وجه محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است که حملات آمریکا علیه ایران طی ۴۸ ساعت گذشته «به بهانه واهی واکنش به حوادث ادعایی در ارتباط با چند کشتی عبوری متخلف در تنگه هرمز در روز سهشنبه، نه تنها نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض فاحش بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه عدم پایبندی مستمر آمریکا به تفاهم خاتمه جنگ است.»
وزارت امور خارجه ایران در ادامه ضمن تسلیت برای جان باختگان حملات ارتش آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته، بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و مجازات متجاوزان تاکید کرد.