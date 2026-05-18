واکنش ترکیه به حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود: مغایر با قوانین بین‌المللی و غیرقابل قبول است رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود گفت وحشیگری و فرومایگی که دولت اسرائیل نشان داد، مغایر با ارزش‌های بشردوستانه و قوانین بین‌المللی بوده و غیرقابل قبول است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دوران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «NSosyal» اظهار داشت که «ناوگان جهانی صمود» یک تشکل غیرنظامی متشکل از فعالانی از 40 کشور است که هدف آن شکستن محاصره غیرانسانی غزه است و حمله اسرائیل به این ناوگان در آب‌های بین‌المللی را به‌شدت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه این وحشی‌گری و فرومایگی دولت اسرائیل، آشکارا با ارزش‌های انسانی، اصول جهانی و حقوق بین‌الملل در تضاد است و هرگز قابل قبول نیست، گفت: مداخله علیه مدافعان حقوق بشر و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع، حمله‌ای مستقیم به وجدان مشترک بشریت است.

وی ادامه داد: جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهایی که شهروندانشان در این ناوگان حضور دارند، موظف‌اند امنیت غیرنظامیان را تأمین کرده و عاملان این اقدام را در برابر حقوق بین‌الملل پاسخگو کنند.

دوران در پیام خود از پرچم‌های ترکیه و فلسطین و هشتگ ‎#EyesOnSumud نیز استفاده کرد.