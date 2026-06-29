واکنش آذربایجان به تصمیم اسرائیل درباره ادعاهای ارامنه پیرامون وقایع 1915

29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیهای، نسبت به تصمیم دولت اسرائیل درباره ادعاهای ارامنه در خصوص وقایع سال 1915 ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است که تحریف واقعیتهای تاریخی مربوط به وقایع 1915 و تبدیل روندهای پیچیده تاریخی به موضوع تصمیمات سیاسی، بدون اتکا به مبانی حقوقی و علمی، غیرقابل قبول است.
وزارت امور خارجه آذربایجان همچنین تأکید کرد که چنین اقداماتی به جای کمک به صلح و تفاهم متقابل، موجب تعمیق اختلافات موجود شده و تلاشها برای برقراری صلح پایدار در منطقه را تضعیف میکند.
در این بیانیه از دولت اسرائیل خواسته شده است تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد و تأکید شده که جمهوری آذربایجان همچنان بر دفاع از واقعیتهای تاریخی، احترام به اصول حقوق بینالملل و حمایت از صلح پایدار در منطقه پایبند خواهد ماند.