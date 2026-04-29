وال استریت ژورنال: ترامپ دستور آمادگی برای محاصره بلندمدت علیه ایران را صادر کرد

Elif Gültekin Karahacıoğlu
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی آشنا با این موضوع، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به مشاوران خود دستور داده است تا برای محاصره دریایی بلندمدت بنادر ایران آماده شوند.
طبق این گزارش ترامپ تصمیم گرفته است که به فشار خود علیه درآمدهای نفتی و منابع اقتصادی ایران ادامه دهد تا تهران را مجبور به عقبنشینی از برنامه هستهای خود کند.
مقامات گفتند ترامپ به مشاورانش دستور داده است که برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند.
این مقامات همچنین اظهار داشتند که ترامپ گزینههایی مانند از سرگیری حملات هوایی یا خروج کامل از درگیری را خطرناکتر از حفظ محاصره فعلی میداند و در مذاکرات اخیر، رئیس جمهور ترجیح داده است که تردد دریایی به بنادر ایران را محدود کند تا صادرات نفت را تحت فشار نگه دارد.
این گزارش حاکی از آن است که برخی از چهرههای نزدیک به ترامپ پیشنهاد حفظ فشار بر تهران را دادهاند، در حالی که برخی دیگر ابراز نگرانی کردهاند که بستن تنگه هرمز یا تشدید درگیری خطرات اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت.