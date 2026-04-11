وال‌استریت ژورنال: آمریکا حدود 2 هزار نیروی جدید به خاورمیانه اعزام می‌کند گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا قصد دارد بین 1500 تا 2 هزار نیروی نظامی جدید به خاورمیانه اعزام کند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

در حالی که انتظار می‌رود نشست میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ایران در اسلام‌آباد برگزار شود، گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن قصد دارد بین 1500 تا 2 هزار نیروی نظامی جدید به خاورمیانه اعزام کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک منبع نزدیک به موضوع گزارش داد که آمریکا با وجود برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات در اسلام‌آباد، روند اعزام نیروهای خود به خاورمیانه را ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، آمریکا در روزهای اخیر جنگنده‌های جدیدی به منطقه اعزام کرده و همچنین در حال آماده‌سازی برای انتقال 1500 تا 2 هزار نیروی نظامی از لشکر 82 هوابرد به خاورمیانه است.

همچنین یک مقام نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است که هزاران تفنگدار دریایی نیز در حال اعزام به منطقه هستند