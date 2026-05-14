واشینگتن‌پست: چین پس از حملات 28 فوریه به متحدان منطقه‌ای آمریکا سلاح فروخته است روزنامه واشنگتن پست نوشت گزارش‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا حاکی از آن است که پکن پس از حملات 28 فوریه به ایران، با فروش تسلیحات به کشورهای منطقه خلیج و مدیریت بحران انرژی، در صدد تقویت جایگاه خود برآمده است.

روزنامه واشنگتن پست‌به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شد واحد اطلاعاتی ستاد مشترک ارتش آمریکا در گزارشی که برای ژنرال دن کین تهیه شده، ادعا کرد که چین از پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برای کسب مزایای چندجانبه بهره‌برداری کرده است.

در این گزارش ادعا شده است که چین در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه، تلاش کرده در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و دیگر حوزه‌ها مزیت به دست آورد.

بر اساس این گزارش که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن فاش شده، چین در بحبوحه تنش‌ها به متحدان منطقه‌ای واشینگتن در خلیج فارس سلاح فروخته و در پی اختلال در تردد تنگه هرمز و بروز بحران جهانی نفت، به کشورهایی که در تأمین نیازهای انرژی خود با مشکل مواجه شده بودند، کمک کرده است.

