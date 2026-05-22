واشنگتن پست: آمریکا در حملات علیه ایران، بار اصلی دفاع موشکی از اسرائیل را به دوش کشید واشنگتن پست نوشت ارتش ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات موشکی، بیش از 200 سامانه دفاعی پیشرفته را به کار گرفته که فراتر از حجم عملیاتی تجهیزات دفاعی اسرائیل بوده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با استناد به اظهارات چندین مقام آمریکایی مطلع، جزئیات قابل‌توجهی از نقش میدانی واشنگتن در رهگیری حملات موشکی در منطقه ارائه داد. طبق این گزارش، ارتش ایالات متحده تجهیزات دفاع موشکی بسیار پیشرفته‌تری را برای حفاظت از اسرائیل به کار گرفته است که حجم گسترده‌ای از ذخایر راهبردی این کشور را به مصرف رسانده است.

این مقامات اعلام کردند که ایالات متحده بیش از 200 سامانه دفاع موشکی ارتفاع بالا (تاد) را برای دفاع از اسرائیل راه‌اندازی کرده و افزون بر 100 موشک «استاندارد-3» و «استاندارد-6» را از ناوهای مستقر در شرق مدیترانه شلیک کرده است. این در حالی است که سهم اسرائیل در این عملیات دفاعی، استفاده از کمتر از 100 موشک «آرو» و تقریباً 90 موشک «فلاخن داوود» بوده است.

به گفته منابع آگاه، بخشی از این تسلیحات نه در تقابل مستقیم با ایران، بلکه برای دفع تهدیدات موشکی از سوی یمن و لبنان استفاده شده است. این عملیات بر اساس چارچوب توافق‌شده‌ای صورت گرفته که به رهگیرهای پیشرفته آمریکایی اجازه می‌دهد بخش عمده تهدیدات بالستیک علیه اسرائیل را پوشش دهند.

یکی از مقامات با تأکید بر اینکه ایالات متحده تقریباً 120 موشک رهگیر بیشتر از اسرائیل شلیک کرده و دو برابر آن را خنثی کرده است، هشدار داد: «اگر جنگ بار دیگر از سر گرفته شود، این عدم تعادل در توان عملیاتی میان دو طرف بسیار بیشتر و مشهودتر خواهد شد.»

