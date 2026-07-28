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28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر به ترکمنستان، با مقامات این کشور پیرامون واردات گاز و برق دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ایران»، صادق در ترکمنستان با رئیسجمهور، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور دیدار و عملیاتیسازی توافقهای مشترک در حوزههای حملونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساختها را بررسی کرد.
صادق درباره این سفر گفت: «با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسهای بسیار مؤثر با رئیسجمهور ترکمنستان، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس ترکمنستانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان، توسعه زیرساختها در همه حوزههای حملونقل، همچنین مسائل مرتبط با انرژی، گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت.»
وی افزود: مقرر شد کمیتهای ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل شود تا هر دو طرف موضوعات مطرحشده را پیگیری کرده و زمینه عملیاتی شدن آنها را فراهم کنند.
گفتنی است پیشتر مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو ایران از واردات برق از ترکمنستان خبر داده بود.