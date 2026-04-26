هویت مهاجم مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید شناسایی شد

26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در ارتباط با حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید، هویت مظنون این حادثه مشخص شد.
بر اساس گزارش شبکه سیانان، فرد مهاجم «کول توماس آلن» 31 ساله است که گفته میشود در ایالت کالیفرنیا بهعنوان معلم فعالیت داشته است.
در این گزارش آمده است آلن در سال 2017 از رشته مهندسی مکانیک در موسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) فارغالتحصیل شده و سپس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-دامینگز هیلز به پایان رسانده است.
او همچنین بهصورت پارهوقت در یک مرکز آموزش و تدریس خصوصی مشغول به کار بوده و در دسامبر 2024 بهعنوان «معلم ماه» انتخاب شده بود.
طبق این گزارش، آلن در اکتبر 2024 مبلغ 25 دلار به کارزار انتخاباتی کامالا هریس، معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا، کمک مالی کرده است.
همچنین در حسابهای شبکههای اجتماعی او، خودش را «توسعهدهنده بازیهای ویدیویی» معرفی کرده و گفته میشود یک بازی با نام «Bohrdom» منتشر کرده و روی پروژه دیگری به نام «First Law» نیز کار میکرده است.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که مهاجم بهتنهایی اقدام کرده و شواهدی از دخالت فرد دیگری در این حادثه وجود ندارد.
همچنین اعلام شد که او مهمان یکی از هتلهای محل برگزاری مراسم بوده است.
پلیس واشنگتن نیز اعلام کرده در محل حادثه یک تفنگ ساچمهای، یک سلاح کمری و چندین چاقو از مظنون کشف شده است.
انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده است.
در این حادثه یک مامور سرویس مخفی آمریکا زخمی شده و تحت درمان قرار دارد.
پس از وقوع تیراندازی، دونالد ترامپ توسط نیروهای امنیتی از محل مراسم خارج شد و سپس اعلام کرد که عامل حمله بازداشت شده است.
خروج ترامپ از مراسم خبرنگاران کاخ سفید پس از شنیده شدن صدای تیراندازی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از شنیده شدن صدای تیراندازی و فریاد در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید، به دلایل امنیتی توسط تیم حفاظت از سالن خارج شد.
ترامپ که برای نخستین بار در دوران ریاستجمهوری خود در این مراسم شرکت کرده بود، پس از بروز تنش و شنیده شدن صدای شلیک در محل برگزاری مراسم در هتل هیلتون، بهسرعت از محل خارج شد.
در جریان پخش زنده این رویداد، اندکی پس از آغاز سرو غذا، صداهای ناهنجار شنیده شد و نیروهای امنیتی با سلاحهای سنگین در سالن دیده شدند.
نیروهای امنیتی با عبور از موانع حفاظتی خود را به میز محل نشستن ترامپ رسانده و او و همسرش، ملانیا را در میان گرفته و بهسرعت از سالن خارج کردند.
برخی از حاضران در سالن در زمان وقوع حادثه فریاد میزدند و برخی دیگر شعار «USA» سر میدادند.
ترامپ: عامل حمله مسلحانه در مراسم خبرنگاران کاخ سفید بازداشت شد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد عامل حمله مسلحانه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید بازداشت شده است.
ترامپ ابراز داشت: «شب بسیار پرتنشی بود. سرویس مخفی و نیروهای انتظامی کار فوقالعادهای انجام دادند. آنها سریع و شجاعانه عمل کردند. مهاجم مسلح بازداشت شد».
وی با اشاره به ادامه برنامه افزود: پیشنهاد دادم مراسم ادامه یابد، اما در این زمینه بهطور کامل از تصمیم نیروهای انتظامی تبعیت خواهم کرد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که صرفنظر از تصمیم نهایی، این شب «کاملا متفاوت از برنامهریزی اولیه» خواهد بود و لازم است این مراسم در زمانی دیگر دوباره برگزار شود.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، مهاجم مسلح پس از بازداشت در لابی هتل بهصورت رو به زمین و در حالی که لباسهایش از تن خارج شده بود، دیده میشود.
ترامپ: در حمله مسلحانه در مراسم خبرنگاران کاخ سفید یک پلیس زخمی شد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از این حادثه در کاخ سفید نشست خبری برگزار و اعلام کرد: در پی حمله مسلحانه به مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید، یک مامور پلیس زخمی شده اما حال عمومی او خوب است.
وی با تشریح جزئیات این رویداد گفت: «فردی که چندین سلاح به همراه داشت به ایست بازرسی امنیتی حمله کرد اما توسط نیروهای بسیار شجاع سرویس مخفی از کار افتاد. یک مامور هدف گلوله قرار گرفت اما نجات یافت. دقایقی پیش با او صحبت کردم و حالش کاملا خوب است».
ترامپ با اشاره به این حادثه ابراز داشت: «نمیخواستم این را بگویم اما به همین دلیل است که باید همه ویژگیهایی را که برای کاخ سفید برنامهریزی کردهایم داشته باشیم. ما به یک سالن بزرگ نیاز داریم. دلیل درخواست سرویس مخفی و ارتش نیز همین است».
وی همچنین اظهار داشت با وجود حمله، خواستار ادامه برگزاری این مراسم بوده و با مسئولان برنامه گفتوگو کرده است، اما این رویداد لغو شده و قرار است ظرف 30 روز آینده مجددا برنامهریزی شود.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که چرا چنین حوادثی اغلب برای او رخ میدهد، گفت: «افرادی که بیشترین تاثیر را دارند، بیش از همه هدف قرار میگیرند. از اینکه این را میگویم خوشحال نیستم، اما واقعیت همین است».
ترامپ درباره احتمال ارتباط این حمله با جنگ ایران گفت: «فکر نمیکنم، اما هرگز نمیتوان با قطعیت گفت؛ پس از پایان تحقیقات اطلاعات بیشتری در اینباره به دست خواهد آمد».
وی تاکید کرد: «این حادثه مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت. نمیدانم آیا این موضوع ارتباطی با آن دارد یا نه، اما بر اساس اطلاعات فعلی چنین به نظر نمیرسد».
همچنین ترامپ در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، ویدئوهایی از این حمله و تصاویری از لحظه بازداشت مهاجم منتشر کرد.