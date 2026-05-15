Hümeyra Ayaz
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
قازان/خبرگزاری آنادولو
در چارچوب «قازانفروم 2026؛ روسیه و جهان اسلام» که در شهر قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار شد، غرفههای همکاری اقتصادی و صنعتی با حضور مناطق مختلف روسیه، شرکتهای بزرگ صنعتی و شرکای بینالمللی برپا شد.
این بخش از نمایشگاه که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانی آن است، در سه بخش اصلی شامل مناطق روسیه، شرکتهای شریک و حامی، و نمایندگان کشورهای خارجی سازماندهی شده است.
در غرفه ترکیه، بر موقعیت راهبردی کشور بهعنوان یک مرکز لجستیک میان اروپا و آسیا تاکید و موضوعاتی چون تجارت ترکیه، همکاریهای صنعتی و فعالیتهای نمایشگاهی بینالمللی در کانون معرفیها قرار داشت.
در این نمایشگاه بیشترین تمرکز بر جمهوری تاتارستان بهعنوان میزبان اصلی فروم بود و بر زیرساخت صنعتی پیشرفته منطقه در حوزههای پتروشیمی، کشاورزی، ماشینسازی، هوانوردی و فناوری اطلاعات تاکید شد.
همچنین اعلام شد که تاتارستان با مساحتی حدود 68 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر، نقش پل تجاری و مالی میان روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را ایفا میکند.
در این نمایشگاه، پروژههای صنعتی، گردشگری و زیرساختی مناطق مختلف روسیه و همچنین فرصتهای همکاری در حوزههای تجارت، مالی و انرژی با کشورهای شریک خارجی نیز معرفی شد. برگزارکنندگان اعلام کردند که غرفههای همکاری در قازانفروم 2026 یکی از مهمترین بسترها برای توسعه مشارکتهای اقتصادی و فناورانه میان روسیه و جهان اسلام به شمار میروند.
غرفه خبرگزاری آنادولو نیز در این نمایشگاه با استقبال بازدیدکنندگان روبهرو شد. کتابهای «مدرک»، «شاهد» و «متهم» که به تجربههای میدانی و فعالیتهای خبری این خبرگزاری میپردازند، توجه بسیاری از شرکتکنندگان را جلب کردند.