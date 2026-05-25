25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دکتر جاوید ولیاف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بینالملل در تحلیلی برای «آنادولو» با اشاره به تغییرات بنیادین در نظام بینالملل تاکید کرد که ترکیه و جمهوری آذربایجان در برابر تحولات جدید جهانی، سیاستهای خود را بر پایه هماهنگی راهبردی شکل دادهاند.
به نوشته وی، همکاری دو کشور از دهه 1990 ابتدا در حوزه انرژی آغاز شد و پروژههایی مانند خط لوله باکو–جیهان و سپس خط لوله گاز «تاناپ»، جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور را تقویت کرد.
او افزود که این هماهنگی باعث شد ترکیه به پل انتقال انرژی و جمهوری آذربایجان به صادر کننده مهم گاز طبیعی در منطقه تبدیل شود.
ولیاف همچنین پروژه راهآهن باکو–تفلیس–قارص را نمونهای دیگر از همکاری موفق دو کشور دانست و تصریح کرد که با وجود فشارهای خارجی، این پروژه با حمایت مالی و سیاسی باکو و آنکارا به سرانجام رسید و امروز به یکی از محورهای مهم اتصال جهان ترک تبدیل شده است.
وی همچنین به توافقنامههای نظامی میان دو کشور و تشکیل سازوکارهای مشترک دفاعی اشاره کرد و اظهار داشت که همکاری نظامی و سیاسی آنکارا و باکو در نهایت به آزادسازی قرهباغ و تغییر موازنه منطقهای منجر شد.
به باور وی، ترکیه و جمهوری آذربایجان در روند عادیسازی روابط با ارمنستان نیز موضعی هماهنگ دارند.
او با اشاره به حمایت دو کشور از ادامه روند صلح و ثبات در منطقه، خاطرنشان کرد که این هماهنگی تا زمان پایان کامل ادعاهای حقوقی و ارضی ارمنستان علیه دو کشور ادامه خواهد یافت.
ولیاف همچنین همکاری دو کشور در تحولات سوریه و حمایت مشترک از تقویت سازمان کشورهای ترک را از دیگر ابعاد مهم این هماهنگی راهبردی دانست.
او در پایان نتیجهگیری کرد که روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان از سطح «یک ملت، دو دولت» فراتر رفته و به سمت اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و امنیتی حرکت میکند.