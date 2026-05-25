25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس بیانیه هلالاحمر ترکیه، این نهاد در آستانه عید قربان بین 1544 کودک در غزه لباس عید توزیع کرده است.
پس از توزیع لباسها، تیمهای هلالاحمر ترکیه در چارچوب پروژه «کودکان شاد» به فعالیتهای حمایت روانی-اجتماعی خود ادامه دادند.
در این چارچوب، نیروهای هلالاحمر با کودکان دیدار و با برگزاری بازیها و برنامههای مختلف، در شادی عید آنان سهیم شدند.
از سوی دیگر، هلالاحمر ترکیه همچنان به توزیع روزانه غذای گرم برای 30 هزار نفر در مناطق مختلف نوار غزه ادامه میدهد.