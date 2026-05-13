هفدهمین نشست کازان‌فروم؛ افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی تجاری «بازار حلال» هفدهمین نشست موسوم به «روسیه-جهان اسلام: کازان‌فروم» که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است، در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان آغاز شد.

نمایشگاه بین‌المللی تجاری «بازار حلال کازان» در چارچوب این نشست آغاز به کار کرد.

رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان، در سخنرانی خود در افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت که بازار جهانی محصولات حلال به سرعت در حال توسعه است.

مینیخانوف با بیان اینکه مفهوم حلال تنها به محصولات محدود نمی‌شود، افزود: امروزه، حلال یک فلسفه کامل زندگی است که منعکس کننده ارزش‌های عمیق معنوی و فرهنگی است و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان متحد می‌کند.

او با اشاره به اینکه بیش از 150 تولیدکننده دارای گواهینامه حلال در منطقه وجود دارد و صادرات محصولات حلال در حال افزایش است، گفت: «سال گذشته، حجم صادرات محصولات حلال به 45 میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است. من مطمئن هستم که این گردهمایی فرصت‌های جدیدی برای تبلیغ تاتارستان ایجاد خواهد کرد.

مینیخانوف اظهار داشت: تقریباً 100 شرکت از مناطق مختلف روسیه و کشورهای خارجی در این رویداد شرکت کردند.

او از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای حمایت‌های ارائه شده تشکر کرد.

پس از افتتاحیه، مینیخانوف از غرفه‌ها، از جمله غرفه‌های شرکت‌های ترکیه‌ای، بازدید کرد و اطلاعاتی در مورد محصولات دریافت کرد.

نشست «روسیه-جهان اسلام: کازان‌فروم» که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است، 12-17 مه در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان، به تحولات روابط اقتصادی و اجتماعی بین روسیه و کشورهای اسلامی خواهد پرداخت.

نشست امسال که هفدهمین مجمع از این نوع است، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات دولتی و مالی، مقامات سفارتخانه‌ها، سیاستمداران، سرمایه‌گذاران و بازرگانان را گرد هم می‌آورد.

این مجمع شامل جلسات و رویدادهای مختلفی در مورد موضوعاتی مانند امور مالی اسلامی، صنعت حلال، همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، تجارت، لجستیک، فرهنگ، گردشگری و رسانه خواهد بود.