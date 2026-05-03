آنکارا/خبرگزاری آنادولو

هفت کشور عضو اوپک پلاس امروز یکشنبه سوم مه برای تصمیم‌گیری در مورد سطح تولید نفت و ارزیابی شرایط و چشم‌انداز بازار جهانی، نشستی آنلاین برگزار کردند.

در بیانیه اوپک آمده است عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان در چارچوب تلاش‌ها برای حفظ ثبات بازار تصمیم گرفتند در ماه ژوئن تولید نفت را مطابق انتظارات، روزانه 188 هزار بشکه افزایش دهند.

این تصمیم در چارچوب تداوم کاهش‌های داوطلبانه از سال 2023 و با هدف حمایت از ثبات بازار اتخاذ شده و با توجه به شرایط بازار، قابل تعلیق یا بازنگری خواهد بود.

