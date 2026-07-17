در پی گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد و سامانه‌های پدافند هوایی کویت در واکنش به حملات موشکی و پهپادی فعال شدند.

هشدار وضعیت اضطراری در بحرین و کویت همزمان با حملات متقابل ایران و آمریکا در پی گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد و سامانه‌های پدافند هوایی کویت در واکنش به حملات موشکی و پهپادی فعال شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



در پی گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد و سامانه‌های پدافند هوایی کویت در واکنش به حملات موشکی و پهپادی ایران فعال شدند.



بحرین با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان و ساکنان خواست تا ضمن حفظ آرامش، به مناطق امن پناه برده و تنها اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.



همزمان، ارتش کویت نیز با اعلام فعال‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی خود در برابر تهدیدات احتمالی موشکی و پهپادی، از مردم خواست به دستورالعمل‌های امنیتی پایبند باشند و اعلام کرد که صداهای انفجار احتمالی ناشی از عملکرد پدافند این کشور است.

این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که رسانه‌های ایران گزارش دادند ارتش آمریکا پس از هدف قرار دادن 2 پل در بندر خمیر، ایستگاه اتصال ریلی در بندر عباس را نیز هدف حمله قرار داده که منجر به مجروح شدن 2 نفر شده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت عدم حضور ایران در میز مذاکره، تمامی نیروگاه‌های برق و پل‌های این کشور را از کار خواهد انداخت.



در واکنش به این تهدیدات، سرتیپ ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارتش ایران، هشدار داد که در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، تمامی زیرساخت‌های آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر، ایران در پاسخ به حملات آمریکا، مواضع و پایگاه‌های مورد استفاده این کشور در منطقه را هدف قرار می‌دهد.

