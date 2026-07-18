هشدار وزیر کشور آلمان درباره وضعیت امنیتی

Mesut Zeyrek
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
کلن/خبرگزاری آنادولو
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان در گفتگو با رسانهها، اعلام کرد که با توجه به اطلاعات بهدستآمده توسط نهادهای امنیتی و وقوع رویدادهای مشخص، وضعیت امنیتی آلمان دیگر صرفا یک «تهدید انتزاعی» محسوب نمیشود.
او در گفتوگو با روزنامه «ولت آم زونتاگ» سطح تهدید در آلمان را «بالا» توصیف کرد و هشدار داد که احتمال وقوع حمله در هر لحظه وجود دارد.
دوبرینت گفت: طرحهایی برای حمله به زیرساختها، افراد و نهادهای آلمانی قابل مشاهده است. تقویت سرویسهای اطلاعاتی و افزایش توان همکاری و رقابت آنها با نهادهای مشابه خارجی ضروری است.
او در عین حال گفت که تفکیک وظایف میان پلیس و دستگاههای اطلاعاتی حفظ خواهد شد و اختیار بازداشت افراد همچنان در دست پلیس باقی میماند.
گفتنی است، دولت آلمان قرار است 13 اوت بسته قانونی گستردهای را درباره سرویسهای اطلاعاتی بررسی کند. بر اساس این طرح، این نهادها در برخی موقعیتهای خطرناک علاوه بر جمعآوری و ارزیابی اطلاعات، امکان مداخله مستقیم نیز خواهند داشت. اجرای این اختیارات جدید منوط به تایید قبلی هیات مستقل نظارت خواهد بود.