هشدار مسئولین فلسطینی نسبت به تلاش اسرائیل برای تبدیل مسجد حرم ابراهیمی به کنیسه مقامات فلسطینی هشدار دادند که اسرائیل در تلاش است تا مسجد حرم ابراهیمی را به کنیسه تبدیل کند.

الخلیل/ خبرگزاری آنادولو

مقامات فلسطینی نسبت به تلاش‌های مقامات اسرائیل برای تبدیل مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل، واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی به کنیسه هشدار دادند.

مقامات فلسطینی اعلام کردند اسرائیل با وجود تصمیم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مبنی بر حفظ وضعیت تاریخی مسجد ابراهیمی، به اقدامات موسوم به «یهودی‌سازی» این مسجد ادامه می‌دهد.

به گفته مسئولان فلسطینی، اسرائیل پس از آغاز جمع‌آوری سایبان صحن مسجد، درصدد مسقف کردن این بخش و تبدیل مسجد ابراهیمی به کنیسه است.

معتز ابوسنینه، مدیر اوقاف مسجد ابراهیمی، گفت اسرائیل از شرایط کنونی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در این مسجد و اجرای طرح‌های یهودی‌سازی استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت برای اداره مسجد ابراهیمی، وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین است و اقدامات اسرائیل را بخشی از سیاست تشدید تنش در این منطقه دانست.