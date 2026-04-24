هشدار مجدد چین به شهروندان خود برای خروج از ایران

Emre Aytekin, Halil Silahşör
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
پکن/ خبرگزاری آنادولو
چین به دلیل تداوم ریسکهای امنیتی ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران، هشدار خود به شهروندانش مبنی بر خروج از ایران و انتقال به مناطق امن در کوتاهترین زمان ممکن را تکرار کرد.
در هشدار صادر شده توسط سفارت و سرکنسولگریهای چین در ایران، تأکید شده است که علیرغم بازگشایی بخشهایی از حریم هوایی ایران برای پروازها، وضعیت منطقه همچنان شکننده بوده و شرایط امنیتی پیچیده و متغیر است.
در این بیانیه از شهروندان چینی خواسته شده تا احتیاط کامل را رعایت کرده، از حضور در مناطق حساس مانند تاسیسات دولتی و نظامی خودداری کنند و با خروج از کشور به مناطق امن بروند.
همچنین یادآوری شده است که شهروندان باقیمانده در ایران باید در موارد اضطراری سریعاً با واحدهای پلیس محلی تماس گرفته و از نمایندگیهای دیپلماتیک چین درخواست کمک کنند.
در این هشدار آمده است افرادی که با وجود هشدارهای امنیتی تصمیم به سفر به ایران میگیرند، ممکن است با ریسکهای امنیتی شدید مواجه شده و امکان دریافت حمایتهای کنسولی را نداشته باشند.
مقامات چینی پیش از این در تاریخ 27 فوریه، یعنی یک روز قبل از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، از شهروندان خود خواسته بودند خاک ایران را ترک کنند.