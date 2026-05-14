14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پکن هشدار داد: در صورت مدیریت نادرست موضوع تایوان، احتمال بروز درگیری میان چین و آمریکا وجود دارد و این مسئله میتواند روابط دو کشور را بهطور جدی در معرض خطر قرار دهد.
بر اساس گزارش (شینهوا)، شی در این دیدار تاکید کرد: حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان «بزرگترین نقطه مشترک» میان دو کشور است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع تایوان در روابط دوجانبه گفت: مدیریت صحیح این پرونده میتواند به حفظ ثبات روابط کمک کند، اما در غیر این صورت، تنشها و حتی درگیری میان دو کشور محتمل خواهد بود.