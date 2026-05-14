هشدار شی جین‌پینگ به ترامپ درباره تایوان: بی‌مدیریتی می‌تواند به درگیری منجر شود رئیس‌جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در پکن تاکید کرد که نحوه مدیریت مسئله تایوان نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات روابط دو کشور دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند به تنش و حتی درگیری میان پکن و واشنگتن منجر شود.

پکن/خبرگزاری آنادولو

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پکن هشدار داد: در صورت مدیریت نادرست موضوع تایوان، احتمال بروز درگیری میان چین و آمریکا وجود دارد و این مسئله می‌تواند روابط دو کشور را به‌طور جدی در معرض خطر قرار دهد.

بر اساس گزارش (شینهوا)، شی در این دیدار تاکید کرد: حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان «بزرگ‌ترین نقطه مشترک» میان دو کشور است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تایوان در روابط دوجانبه گفت: مدیریت صحیح این پرونده می‌تواند به حفظ ثبات روابط کمک کند، اما در غیر این صورت، تنش‌ها و حتی درگیری میان دو کشور محتمل خواهد بود.