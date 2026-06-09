سرپرست یوناما در نشست شورای امنیت اعلام کرد که افغانستان با چالش‌های فزاینده اقتصادی و بشردوستانه مواجه است و زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند.

هشدار سازمان ملل درباره تعمیق بحران در افغانستان سرپرست یوناما در نشست شورای امنیت اعلام کرد که افغانستان با چالش‌های فزاینده اقتصادی و بشردوستانه مواجه است و زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

جورجت گاگنون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) طی سخنانی در نشست شورای امنیت در نیویورک اعلام کرد که مشاهدات وی در سفرهای مختلف به سراسر افغانستان، نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده مردم این کشور نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی، نیازهای بشردوستانه و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق بنیادین است.

گاگنون با اشاره به برخی نشانه‌های ثبات اقتصاد کلان، هشدار داد که روند بهبود شرایط در این کشور همچنان شکننده است.

وی بازگشت دسته‌جمعی پناهجویان افغان از کشورهای همسایه را یک چالش بزرگ خواند و افزود: از سال 2023 تاکنون نزدیک به 5.9 میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند و احتمال می‌رود 2.8 میلیون نفر دیگر نیز در سال جاری میلادی بازگردند.

وی تصریح کرد که بسیاری از این عودت‌کنندگان وارد جوامعی می‌شوند که از پیش با فقر و فرصت‌های محدود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

سرپرست یوناما همچنین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت زنان و دختران، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنان را نوعی «آسیب سیستماتیک و نهادینه‌شده» با پیامدهای بلندمدت برای این کشور توصیف کرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 3.8 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از تحصیل محروم هستند که بیش از 2.6 میلیون نفر از آنان در مقطع متوسطه قرار دارند.

این مقام ارشد سازمان ملل بار دیگر از مقامات کابل خواست تا محدودیت‌های مربوط به آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، از جمله محدودیت‌های کاری کارمندان زن سازمان ملل را لغو کنند؛ اقداماتی که به گفته وی، ناقض تعهدات بین‌المللی و اصول این سازمان است.