هشدار درباره گسترش سریع ابولا در کنگو

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
یائونده/ خبرگزاری آنادولو
شیوع ویروس ابولا از 15 می سال جاری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، در نخستین ماه خود به سریعترین موج گسترش این بیماری در آفریقا تبدیل شده و نگرانیها درباره سرایت آن به کشورهای همسایه را افزایش داده است.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، تاکنون 1274 مورد ابتلا و 360 مورد مرگ بر اثر این بیماری ثبت شده است. مرکز اصلی شیوع، استان ایتوری است، اما بیماری به استانهای کیووی شمالی و جنوبی نیز گسترش یافته است.
این موج ناشی از گونه «بوندیبوگیو» ویروس ابولا است؛ گونهای که در حال حاضر واکسن تاییدشده یا درمان اختصاصی برای آن وجود ندارد. کارشناسان میگویند که تشخیص زودهنگام و مراقبتهای حمایتی فشرده، موثرترین راه برای افزایش شانس بقای بیماران است.
سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آفریقا هشدار دادهاند که رفتوآمد گسترده مرزی، فعالیت گروههای مسلح، ضعف زیرساختهای درمانی و تاخیر در شناسایی بیماران، خطر گسترش بیماری را افزایش داده است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آفریقا، اوگاندا، رواندا، بوروندی، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، تانزانیا، زامبیا، آنگولا و کنیا در معرض خطر قرار دارند. این نهادها خواستار تشدید کنترلهای مرزی، تقویت ردیابی افراد در تماس با بیماران و توسعه ظرفیت آزمایشگاهی شده است.
گفتنی است، ابولا از طریق تماس مستقیم با خون و دیگر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل میشود و انتقال هوایی ندارد. علائم بیماری معمولا بین دو تا 21 روز پس از آلودگی ظاهر میشود و شامل تب شدید، ضعف، درد عضلانی، سردرد، گلودرد، استفراغ، اسهال و در موارد شدید خونریزی داخلی و خارجی است. میانگین میزان مرگومیر ابولا حدود 50 درصد اعلام شده، هرچند این رقم بسته به نوع ویروس و شرایط شیوع متفاوت است.