Hakan Çopur, Halil Silahşör
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، به اخبار مربوط به وضع عوارض ترانزیتی توسط ایران در تنگه هرمز واکنش نشان داد.
ترامپ در این پیام خطاب به مقامات تهران نوشت: «گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران از نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، هزینه دریافت میکند. امیدوارم اینطور نباشد، اما اگر آنها در حال دریافت چنین مبالغی هستند، بهتر است فوراً به این کار پایان دهند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر گزارشهایی از سوی منابع مختلف مبنی بر تلاش ایران برای دریافت هزینههای ترانزیتی از کشتیهای تجاری و نفتکشها در این آبراه راهبردی، به عنوان بخشی از سیاستهای جدید خود پس از درگیریهای اخیر، منتشر شده بود. ناظران معتقدند این موضوع میتواند توافقات اولیه برای کاهش تنش در منطقه را با چالش جدیدی مواجه کند.