هزاران مسلمان در مسکو نماز عید قربان را اقامه کردند

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
هزاران مسلمان با حضور در مساجد مسکو، پایتخت روسیه نماز عید قربان را اقامه کردند.
مسلمانان مسکو برای برگزاری نماز عید قربان در مسجد جامع مسکو، یادبود و مسجد تاریخی این شهر حضور یافتند. همچنین محلهای ویژهای که در نقاط مختلف شهر برای نماز عید در نظر گرفته شده بود، بهطور کامل پر شد.
هزاران نفری که امکان ورود به مساجد را پیدا نکردند، نماز خود را در خیابانها، بلوارها، میدانها و پارکهایی که به روی ورود خودروها بسته شده بود، اقامه کردند.
راویل عینالدین، رئیس اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه و شورای مفتیان روسیه، در خطبه مسجد جامع مسکو پیامهای تبریک عید قربان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، میخائیل میشوستین نخستوزیر، والنتینا ماتویینکو رئیس شورای فدراسیون، ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی و سرگئی سوبیانین شهردار مسکو را قرائت کرد.
تنجو بیلگیچ، سفیر ترکیه در مسکو، نیز همراه با سفرای کشورهای اسلامی و عربی در مسجد جامع مسکو در نماز عید شرکت کرد.
مسلمانان روسیه همچنین در شهرهای مختلف از جمله قازان، اوفا، سنپترزبورگ، یکاترینبورگ، ولادیوستوک و گروزنی نماز عید قربان را اقامه و برنامههای مختلفی برگزار کردند.