هدف قرار گرفتن ناوچه آمریکایی در نزدیکی جاسک رسانه‌های ایران از اصابت 2 موشک به یک ناوچه آمریکایی در نزدیکی جاسک پس از «بی‌توجهی به هشدارهای ایران» خبر می‌دهند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​رسانه‌های ایران به نقل از منابع خبری محلی در جنوب این کشور اعلام کردند که یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در حوالی جاسک هدف اصابت 2 موشک قرار گرفته است.

به گفته این منابع، این ناوچه روز دوشنبه در حالی به سمت تنگه هرمز در حرکت بود که به هشدارهای نیروی دریایی ایران توجه نکرده و پس از آن هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

در این گزارش‌ها آمده است که ناوچه آمریکایی پس از این حادثه از ادامه مسیر بازمانده و مجبور به عقب‌نشینی و ترک منطقه شده است.

مقامات رسمی تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند و جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.