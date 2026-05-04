هدف قرار گرفتن ناوچه آمریکایی در نزدیکی جاسک

Nazenin Alp
04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رسانههای ایران به نقل از منابع خبری محلی در جنوب این کشور اعلام کردند که یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در حوالی جاسک هدف اصابت 2 موشک قرار گرفته است.
به گفته این منابع، این ناوچه روز دوشنبه در حالی به سمت تنگه هرمز در حرکت بود که به هشدارهای نیروی دریایی ایران توجه نکرده و پس از آن هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
در این گزارشها آمده است که ناوچه آمریکایی پس از این حادثه از ادامه مسیر بازمانده و مجبور به عقبنشینی و ترک منطقه شده است.
مقامات رسمی تاکنون واکنشی به این گزارشها نشان ندادهاند و جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.