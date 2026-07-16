وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با وزیر امور خارجه اوکراین در کی‌یف، تاکید کرد نمی‌خواهیم جنگ میان روسیه و اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد.

هاکان فیدان: نمی‌خواهیم جنگ روسیه-اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با وزیر امور خارجه اوکراین در کی‌یف، تاکید کرد نمی‌خواهیم جنگ میان روسیه و اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین در کی‌یف، تاکید کرد: نمی‌خواهیم جنگ میان روسیه و اوکراین به دریای سیاه گسترش یابد.

فیدان افزود: هدف قرار دادن بنادر، نفتکش‌ها و قایق‌های ماهیگیری (در دریای سیاه) و به خطر انداختن جان غیرنظامیان، مسئله‌ای نیست که قابل توجیه باشد.

وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: معتقدم که پیگیری و ادامه روند استانبول و مذاکرات ترکیه درباره جنگ روسیه و اوکراین بسیار مفید خواهد بود.

فیدان در خصوص تضمین‌های امنیتی در دریای سیاه گفت: ترکیه پذیرفته است که رهبری عناصر دریایی را بر عهده بگیرد و ما در این زمینه با متحدانمان نیز به تفاهم رسیده‌ایم.