وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه سفر پرباری به اوکراین انجام داده، دریافت نشان افتخار اوکراین را مایه افتخار خود دانست.

هاکان فیدان: سفر بسیار مفیدی به اوکراین داشتم وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه سفر پرباری به اوکراین انجام داده، دریافت نشان افتخار اوکراین را مایه افتخار خود دانست.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که سفر اخیرش به اوکراین بسیار موفق و سازنده بوده و دریافت نشان افتخار از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را مایه افتخار خود دانست.

فیدان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «در شرایطی که مشارکت راهبردی میان دو کشور هر روز بیش از پیش تقویت می‌شود، سفری بسیار پربار به اوکراین انجام دادیم.

وی ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی مقامات اوکراینی، به‌ویژه آندری سیبیها، وزیر امور خارجه این کشور، تصریح کرد: در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، آندری سیبیها و دیگر مقامات ارشد اوکراین، روابط دوجانبه و آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفت.

فیدان با ابراز خرسندی از گسترش همکاری‌های دو کشور با وجود ادامه جنگ، تاکید کرد: تصویب توافق‌نامه تجارت آزاد میان ترکیه و اوکراین در پارلمان اوکراین، نقطه عطف مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی دو کشور خواهد بود.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بار دیگر بر حمایت آنکارا از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد و گفت: ترکیه آماده است از هر ابتکاری که بتواند طرفین را بار دیگر پای میز مذاکره بنشاند و به برقراری صلحی پایدار کمک کند، حمایت کند.

فیدان در جریان سفر خود در کی‌یف با مصطفی عبدالجمیل کریم‌اوغلو، رهبر ملی و رفعت چوباروف، رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه نیز دیدار کرد و وضعیت تاتارهای کریمه را مورد بررسی قرار داد. وی تاکید کرد که حفاظت از حقوق و هویت فرهنگی تاتارهای کریمه همواره از اولویت‌های ترکیه بوده است.

