هاکان فیدان به نمایندگی از اردوغان در نشست پاریس درباره اوکراین شرکت می‌کند وزیر امور خارجه ترکیه فردا به نمایندگی از رئیس‌جمهور کشور در نشست سران ائتلاف داوطلبان درباره اوکراین در پاریس حضور خواهد یافت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، فردا به نمایندگی از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کشور در نشست سران ائتلاف داوطلبان درباره اوکراین که در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان در این نشست که با محوریت اوکراین برگزار می‌شود، نماینده رئیس‌جمهور ترکیه خواهد بود.

انتظار می‌رود فیدان در این نشست درباره پیامدهای احتمالی تصمیمات اتخاذشده در نشست ناتو در آنکارا در روزهای 7 و 8 ژوئیه برای اوکراین، با طرف‌های شرکت‌کننده گفت‌وگو کند. در نشست ناتو آنکارا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز حضور داشت.

گفتنی است ائتلاف داوطلبان درباره اوکراین، با هدف دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه در اوکراین بر پایه تضمین‌های امنیتی برای این کشور، در مارس 2025 به رهبری انگلیس و فرانسه تشکیل شد.

این ائتلاف که بیشتر اعضای آن را کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند، بیش از 30 عضو دارد.

