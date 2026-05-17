هاآرتص: دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت محرمانه برای 5 مقام ارشد اسرائیلی صادر کرده است بر اساس گزارش‌ هاآرتص، دیوان کیفری بین‌المللی به‌صورت محرمانه حکم بازداشت برای 5 مقام ارشد اسرائیلی صادر کرده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه (هاآرتص) و به نقل از یک منبع دیپلماتیک، دیوان کیفری بین‌المللی (UCM) به‌صورت محرمانه حکم بازداشت برای 5 مقام ارشد اسرائیلی صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، از میان افراد مذکور، 3 نفر از چهره‌های سیاسی و 2 نفر از مقام‌های نظامی هستند.

با این حال، زمان دقیق صدور این احکام مشخص نشده است.

پیش‌تر نیز دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اتهامات مربوط به جنایات جنگی در غزه، برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور حکم بازداشت صادر کرده بود.

در صورت تایید این ادعا، شمار مقام‌های اسرائیلی تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی به 7 نفر افزایش خواهد یافت.

تا این لحظه، دیوان کیفری بین‌المللی اظهار نظر رسمی در این باره ارائه نکرده است.