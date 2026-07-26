Nazenin Alp
26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس ایران در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس با هشدار به دولتهای انگلستان، بلغارستان و اوکراین، گفت: «به این دولتها، بهویژه دولت جدید انگلستان، پارلمان و دولت بلغارستان و دولت اوکراین هشدار میدهیم که خود را بازیچه دست آمریکا نکنند و از ورود به ماجراجوییهایی که به آنها مربوط نیست، خودداری کنند».
به گزارش خبرگزاری (تسنیم)، نیکزاد با انتقاد از آنچه «کارشکنیهای دولتهای اروپایی» علیه ایران خواند، اظهار داشت: ایران همواره از حق قانونی خود برای دفاع از تمامیت ارضی کشور استفاده خواهد کرد.
وی افزود: «هر نقطهای که مبدأ تجاوز به کشور و خاک ما باشد، قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بیجواب نخواهد ماند».
نایب رئیس مجلس ایران همچنین با اشاره به تحولات منطقهای، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرده و گفت: ایران در صورت هرگونه اقدام از سوی دشمنان، آمادگی لازم برای پاسخگویی را دارد.