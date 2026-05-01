نیویورک‌تایمز: یادداشت خودکشی اپستین که چند هفته قبل از مرگش نوشته شده، پنهان نگه داشته شد یادداشتی که گفته می‌شود توسط میلیاردر جفری اپستین نوشته شده و می‌تواند به عنوان یک یادداشت خودکشی در نظر گرفته شود، پنهان نگه داشته شده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش نیویورک تایمز، نیکلاس تارتالیون، هم‌سلولی میلیاردر جفری اپستین، یادداشتی که گمان می‌رود یک یادداشت خودکشی باشد، را پس از اقدام به خودکشی اپستین، چند هفته قبل از اینکه در سلولش مرده پیدا شود، پیدا کرد.

این یادداشت توسط یک قاضی فدرال به عنوان بخشی از پرونده جنایی خود تارتالیون مهر و موم شده و از آن زمان در دادگاهی در نیویورک پنهان مانده است.

نیویورک تایمز از قاضی درخواست کرده است تا یادداشتی را که تارتالیون به گفته‌ی خود روی آن نوشته شده «وقت خداحافظی» است و بنابراین می‌تواند «یادداشت خودکشی» تلقی شود، از طبقه‌بندی محرمانه خارج کند.

یادداشت اپستین، که در آن نوشته بود «ماه‌ها از او تحقیق شد اما هیچ چیزی علیه او پیدا نشد»، با این جملات ادامه می‌یابد: «می‌خواهید چه کار کنم، گریه و ناله کنم؟ وقت خداحافظی است.»