نیویورک تایمز: حملات آمریکا احتمالا یک تاسیسات آب آشامیدنی در جنوب ایران را تخریب کرده است

11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، در حملات آمریکا به ایران که در شب 10 ژوئن و در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی آغاز شد، یک تاسیسات آب آشامیدنی در جنوب ایران تخریب شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، تصاویر ماهوارهای مورد بررسی نشان میدهد یک تاسیسات آب آشامیدنی در جنوب ایران ممکن است در جریان حملات آمریکا از بین رفته باشد.
در این گزارش آمده است که در تاریخ 9 ژوئن، دو مخزن ذخیره آب در این تاسیسات وجود داشت، اما پس از حملات آمریکا در شب 10 ژوئن، سقف مخزن کوچکتر فروریخته و در سقف مخزن دیگر نیز یک حفره بزرگ ایجاد شده است.
این گزارش همچنین اشاره میکند که رسانههای ایرانی ویدئوهایی از فروریختن سقف یکی از این مخازن منتشر کردهاند.
نیویورک تایمز در ادامه یادآور شد که هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غیرنظامی میتواند بر اساس حقوق بینالملل مصداق جنایت جنگی باشد.
پیشتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی آمریکا در 9 ژوئن، از شب 10 ژوئن حملات متقابلی را علیه ایران آغاز کرده است.
تلویزیون دولتی ایران نیز گزارش داده بود که آمریکا دو مخزن آب در شهر سیریک استان هرمزگان را هدف قرار داده و این حمله باعث اختلال و قطعی آب در منطقه شده است.
در مقابل، نیروهای مسلح ایران اعلام کرده بودند که در پاسخ به حملات آمریکا به جنوب کشور، برخی پایگاههای آمریکا در منطقه را با «حملات شدید» هدف قرار دادهاند.