Emirhan Demir, Ümit Şamiz
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
روزنامه نیویورکتایمز طی خبری گزارش داد که دولت آمریکا در جریان مذاکرات با ایران به این جمعبندی رسیده بود که اسرائیل ممکن است قصد ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران را داشته باشد.
به گفته مقامهای آمریکایی که نامشان فاش نشده است، واشنگتن نگران بوده که چنین اقدامی مذاکرات آتشبس را مختل کند و پس از اطلاع از این احتمال، از اسرائیل خواست عقبنشینی کند.
این مقامها همچنین مدعی شدند که آمریکا از برخی کشورهای منطقه خواسته است به تهران درباره این تهدید احتمالی هشدار دهند. ایران نیز از طریق میانجیگران از واشنگتن خواستار تضمین شده بود.
یکی از مقامها در عین حال گفت که مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد و گفتوگوهای انجامشده در قطر "سازنده" بوده است.