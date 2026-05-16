Irmak Akcan
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه در خاورمیانه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال انجام آمادهسازی گسترده برای ازسرگیری حملات علیه ایران هستند.
بر اساس این گزارش، منابع مذکور تصریح کرده اند که این آمادهسازیها گستردهترین تحرکات نظامی از زمان برقراری آتشبس تاکنون به شمار میرود و حملات جدید آمریکا و اسرائیل به ایران احتمالا "از هفته آینده" آغاز خواهد شد.
به گفته این منابع، در صورت تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به آغاز دوباره عملیات نظامی، گزینههایی همچون بمباران شدیدتر مراکز نظامی و زیرساختی ایران روی میز قرار دارد.
در این گزارش همچنین آمده است که یکی دیگر از گزینههای مورد بررسی، اعزام نیروهای ویژه برای دستیابی به مواد هستهای در داخل ایران است. منابع مدعی شدند بخشی از نیروهای عملیات ویژه آمریکا از ماه مارس برای ارائه این طرح به خاورمیانه اعزام شدهاند.
با این حال، مقامات هشدار دادهاند که چنین عملیاتی میتواند با تلفات انسانی گسترده همراه باشد و دستیابی به پیروزی برای آمریکا و اسرائیل آسان نخواهد بود.
طبق این گزارش، حدود پنج هزار نیروی تفنگدار دریایی آمریکا و نزدیک به دو هزار نیروی وابسته به لشکر 82 هوابرد در منطقه در حالت آمادهباش قرار دارند.
منابع همچنین ادعا کردند این نیروها در صورت صدور دستور میتوانند برای عملیات احتمالی در تاسیسات هستهای اصفهان یا حتی کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، مورد استفاده قرار گیرند.