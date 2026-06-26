روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که دولت آمریکا و پنتاگون برای جبران کاهش ذخایر تسلیحات و مهمات ناشی از جنگ ایران و اسرائیل، در حال افزایش تولید و تامین بودجه بیشتر هستند.

نیویورک‌تایمز: آمریکا در کوتاه‌مدت قادر به جبران کاهش ذخایر تسلیحاتی خود نیست روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که دولت آمریکا و پنتاگون برای جبران کاهش ذخایر تسلیحات و مهمات ناشی از جنگ ایران و اسرائیل، در حال افزایش تولید و تامین بودجه بیشتر هستند.

نیویورک/خبرگزاری آنادولو



روزنامه نیویورک‌تایمز (NYT) به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در تلاش برای بازسازی ذخایر رو به کاهش تسلیحات و مهمات ارتش هستند، اما جبران این کمبود در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

بر اساس این گزارش، ترامپ و مقام‌های ارشد پنتاگون در نشست‌های این هفته، راهبردی دوگانه برای رفع کمبود مهمات بررسی کردند؛ از یک سو شرکت‌های صنایع دفاعی برای تسریع در تولید سامانه‌های تسلیحاتی مصرف‌شده تحت فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، دولت در تلاش است با اعمال فشار بر کنگره، بودجه بیشتری برای عملیات نظامی علیه ایران که موجب افزایش مصرف مهمات شده است، دریافت کند.

نیویورک‌تایمز نوشت که پر کردن شکاف ایجادشده در ذخایر مهمات، فرآیندی بسیار دشوار خواهد بود و انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک این مشکل برطرف شود.

به نوشته این روزنامه، دو مقام آگاه اعلام کردند که نمایندگان صنایع دفاعی در نشست روز چهارشنبه در کاخ سفید از ترامپ خواسته‌اند برای افزایش ظرفیت تولید، حمایت مالی بیشتری در اختیار آنان قرار دهد.

به گفته یکی از این منابع، ترامپ برخلاف دیدارهای قبلی با شرکت‌های دفاعی، این بار رویکردی انعطاف‌پذیرتر در پیش گرفته و تأکید کرده است که دولت برای تأمین منابع مالی بیشتر تلاش خواهد کرد.

با این حال، درخواست دولت ترامپ برای اختصاص 70 میلیارد دلار بودجه اضافی جهت تامین هزینه‌های جنگ، احتمالا با مخالفت جدی در کنگره روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تصویب این بودجه در سنا به حمایت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نیاز دارد، اما بخش عمده‌ای از نمایندگان دموکرات پیش‌تر اعلام کرده‌اند از تامین مالی جنگی که با آن مخالف هستند، حمایت نخواهند کرد.

نیویورک‌تایمز همچنین نوشت که افزون بر چالش‌های پنتاگون، شماری از قانون‌گذاران هر دو حزب نسبت به توافق ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران تردید دارند و از آغاز این جنگ توسط رئیس‌جمهور و وزیر دفاع آمریکا انتقاد کرده‌اند.

در ادامه گزارش آمده است که جنگ علیه ایران موجب کاهش قابل‌توجه ذخایر تسلیحاتی پنتاگون شده و آمریکا در جریان این درگیری، حدود 1100 فروند موشک کروز دوربرد پنهانکار را که برای سناریوی احتمالی جنگ با چین در نظر گرفته شده بود، مصرف کرده است؛ رقمی که تقریبا با تعداد موشک‌های باقی‌مانده در زرادخانه آمریکا برابری می‌کند.

همچنین مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در ارزیابی ماه گذشته خود اعلام کرده بود که اگرچه آمریکا برای سناریوهای احتمالی در قبال ایران از ظرفیت مهماتی کافی برخوردار است، اما کاهش ذخایر تسلیحاتی می‌تواند در صورت وقوع درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام، به یک نقطه‌ضعف مهم تبدیل شود.

در این ارزیابی تاکید شد که مدت زمان لازم برای بازسازی ذخایر مهمات مصرف‌شده، به‌طور فزاینده‌ای به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است.