تهران/ خبرگزاری آنادولو

علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، درباره اظهارات مقامات آمریکایی علیه ایران گفت که واشنگتن با دنبال کردن سیاست جنگ‌افروزی، به دنبال تشدید جنگ منطقه‌ای است.

به گزارش رسانه‌های ایران، عبداللهی در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در قبال ایران به بررسی سیاست‌های این کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه آمریکا سیاست جنگ‌افروزی برای تشدید جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند، این رویکرد را نتیجه خطرناک استراتژی سلطه‌جویانه و نامشروع واشنگتن در منطقه توصیف کرد.

عبداللهی اظهار داشت که آمریکا با آغاز حملات خود علیه ایران در 28 فوریه، نشان داد که برای رسیدن به اهداف شیطانی خود، از حملات ویرانگر علیه منافع و منابع مسلمانان دریغ نخواهد کرد.

وی ضمن هشدار به کشورهای منطقه، ادعا کرد که آمریکا ثروت و زیرساخت‌های این کشورها را سپری برای ارتش پوسیده خود قرار داده و همچنین از آن‌ها برای تامین امنیت اسرائیل استفاده می‌کند.

عبداللهی در پایان با بیان اینکه آمریکا در تلاش است هزینه جنگ را بر دوش کشورهای منطقه تحمیل کند، تاکید کرد که این کشورها باید در همکاری‌های خود با واشنگتن تجدیدنظر کنند؛ در غیر این صورت کشورهایی که به عنوان سپر آمریکا عمل می‌کنند نیز تحت تاثیر پیامدهای منفی جنگ قرار خواهند گرفت.

