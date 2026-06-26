Hüseyin Cem Dağıstanlı
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
دو هواپیما حامل تیمهای جستجو و نجات و کمکهای بشردوستانه از ترکیه امروز از فرودگاه آتاترک استانبول به مقصد ونزوئلا حرکت میکند.
طبق اعلام سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) پس از دریافت خبر مربوط به دو زلزله متوالی در ونزوئلا، این سازمان با وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملی، وزارت بهداشت و اداره کل امور امنیتی ریاست جمهوری، تماس گرفته و مقدمات کار را آغاز کرده است.
پس از مذاکره با ستاد کل، قرار شده یک تیم 38 نفره جستجو و نجات و کمکهای بشردوستانه از استانبول، ازمیر و دنیزلی، یک تیم 5 نفره از وزارت بهداشت، یک تیم دو نفره کمکهای بشردوستانه از هلال احمر ترکیه، دو سگ جستجو و سه وسیله نقلیه جستجو و نجات مجهز با یک هواپیمای ترابری نظامی A-400M به ونزوئلا اعزام شوند.
وزارت دفاع ملی ترکیه نیز تصمیم گرفته است که یک تیم 22 نفره از تیپ کمکهای بشردوستانه را به همراه تجهیزاتشان، با یک هواپیمای نظامی A-400M اعزام کند.
دو هواپیمای مذکور امروز ساعت 11:15 از فرودگاه آتاترک استانبول پرواز میکنند.
آخرین تحولات از سوی وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه در ونزوئلا در حال پیگیری است.
مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS) اعلام کرده بود که دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.
بر اساس اعلام این مرکز، زمینلرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوبشرقی شهر یوماره و زمینلرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمالشرقی شهر سنفلیپه در ایالت یاراکوی به وقوع پیوسته و عمق آنها بهترتیب 10 و 21.9 کیلومتر گزارش شده است.