تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیل از غافلگیری و نگرانی مقامات تل‌آویو نسبت به توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران حکایت دارد.

نگرانی اسرائیل از توافق احتمالی میان آمریکا و ایران تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیل از غافلگیری و نگرانی مقامات تل‌آویو نسبت به توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران حکایت دارد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از پایان جنگ با ایران سخن گفت، تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی از غافلگیری و نگرانی مقام‌های تل‌آویو نسبت به مذاکرات احتمالی واشنگتن و تهران حکایت دارد.

ترامپ 11 ژوئن اعلام کرد که آمریکا تصمیم گرفته به جنگ با ایران پایان دهد، اظهاراتی که اندکی پس از تهدید او به انجام حملات شدید علیه ایران مطرح شد. با این حال، مقامات ایرانی دستیابی به توافق نهایی را رد کرده و سخنان ترامپ را "گمانه‌زنی" خواندند.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که این کشور طرف توافق احتمالی میان آمریکا و ایران نیست، اما خواهان گنجاندن چهار شرط در آن خواهد بود؛ خروج مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران، برچیدن زیرساخت غنی‌سازی، محدودیت برنامه موشکی و توقف حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای خود.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از مقامات اسرائیل نوشت که تل‌آویو با توافق احتمالی موافق نیست و امیدوار است مذاکرات شکست بخورد.

ایتامار آیکنر، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی نیز گفته که این کشور از زمان‌بندی و محتوای سخنان ترامپ غافلگیر شده و نگران است نتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری توافق داشته باشد.

ایال زیسر، استاد دانشگاه تل‌آویو از کنار گذاشته شدن اسرائیل از مذاکرات انتقاد کرد و گفت که تل‌آویو در درگیری‌ها هزینه پرداخته، اما از روند گفت‌وگوها مطلع نشده است.

برخی تحلیلگران اسرائیلی همچنین هم‌زمانی اظهارات ترامپ با آغاز جام جهانی فوتبال 2026 را مورد توجه قرار داده و احتمال داده‌اند واشنگتن در پی ایجاد تصویری از ثبات منطقه‌ای پیش از این رویداد جهانی باشد. با این حال، هیچ اطلاعات رسمی درباره ارتباط سیاست آمریکا در قبال ایران با جام جهانی منتشر نشده است.